В МИД России выразили обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО
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«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинёва от нейтралитета, который закреплён в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки её внеблоковому статусу», — цитирует его РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.