В МИД России выразили обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО

Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинёва от нейтралитета, который закреплён в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки её внеблоковому статусу», — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.