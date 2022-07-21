В МИД России выразили обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО

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Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
В МИД России выразили обеспокоенность сближением Молдавии с НАТО
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Вызывает также беспокойство тенденция отхода Кишинёва от нейтралитета, который закреплён в конституции страны. Мы видим, как сегодня происходит сближение Молдавии с НАТО вопреки её внеблоковому статусу», — цитирует его РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.

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