Захарова указала Молдавии на риски из-за следования западным санкциям

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.

«В очередной раз хотели бы обратить внимание молдавской стороны на риски, связанные с некритическим следованием советам и рекомендациям западных партнёров... Это значит слепое следование, которое не предполагает анализа и которое не предполагает собственного видения ситуации», — заявила она.

По словам Захаровой, как показывает практика, от антироссийских рестрикций в первую очередь страдают народы стран, руководство которых ввело эти санкции.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.