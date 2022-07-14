Захарова указала Молдавии на риски из-за следования западным санкциям
- РИА Новости
«В очередной раз хотели бы обратить внимание молдавской стороны на риски, связанные с некритическим следованием советам и рекомендациям западных партнёров... Это значит слепое следование, которое не предполагает анализа и которое не предполагает собственного видения ситуации», — заявила она.
По словам Захаровой, как показывает практика, от антироссийских рестрикций в первую очередь страдают народы стран, руководство которых ввело эти санкции.
Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, выступая на энергетическом форуме в Сиднее, заявил, что Европу может ждать тяжёлая зима из-за ситуации на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны ЕС перестать жаловаться и платить за санкции.