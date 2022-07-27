В МИД России пообещали помочь Украине избавиться от антиисторического режима в Киеве

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Россия поможет Украине избавиться от антиисторического режима в Киеве, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
В МИД России пообещали помочь Украине избавиться от антиисторического режима в Киеве
  • РИА Новости

«Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве», — говорится в заявлении.

По его словам, «политические проходимцы» из украинского правительства рассчитывают на присвоение денежных потоков, которые выделяют страны Запада.

Также Гаврилов заявил, что обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия могут привести к расширению зоны конфликта.

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