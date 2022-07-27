В МИД России пообещали помочь Украине избавиться от антиисторического режима в Киеве
- РИА Новости
«Наша страна поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима в Киеве», — говорится в заявлении.
По его словам, «политические проходимцы» из украинского правительства рассчитывают на присвоение денежных потоков, которые выделяют страны Запада.
Также Гаврилов заявил, что обучение солдат ВСУ и использование территории Европы как транзита для поставок оружия могут привести к расширению зоны конфликта.