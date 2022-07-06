Шольц сообщил, что в Германии уже началось обучение ВСУ использованию РСЗО Mars 2

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В Германии уже началось обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.
Шольц сообщил, что в Германии уже началось обучение ВСУ использованию РСЗО Mars 2
  • РИА Новости

«Вы знаете, что мы приняли решение, что мы совместно с Великобританией, США поставим системы РСЗО Украине. Здесь уже началось обучение. То же касается БМП Gepard, которые способны защищать войска от нападений с воздуха», — сказал он. Слова Шольца приводит РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт 22 июня сообщила, что Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars, а обучение солдат пользованию ими может начаться в июле.

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