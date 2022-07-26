Глава Минобороны ФРГ сообщила о поставках Киеву РСЗО Mars 2

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Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars 2 и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.
Глава Минобороны ФРГ сообщила о поставках Киеву РСЗО Mars 2
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщил Bild со ссылкой на Ламбрехт.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ заявила, что Германия планирует поставить Украине системы ПВО IRIS-T и три танковых тягача.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии уже началось обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2.

В июне Ламбрехт сообщила, что Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars.

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