Глава Минобороны ФРГ сообщила о поставках Киеву РСЗО Mars 2
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Об этом сообщил Bild со ссылкой на Ламбрехт.
Кроме того, глава Минобороны ФРГ заявила, что Германия планирует поставить Украине системы ПВО IRIS-T и три танковых тягача.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии уже началось обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2.
В июне Ламбрехт сообщила, что Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars.