Глава Минобороны ФРГ сообщила о поставках Киеву РСЗО Mars 2

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars 2 и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщил Bild со ссылкой на Ламбрехт.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ заявила, что Германия планирует поставить Украине системы ПВО IRIS-T и три танковых тягача.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии уже началось обучение украинских военных использованию ракетных систем залпового огня Mars 2.

В июне Ламбрехт сообщила, что Германия поставит украинской армии три комплекса РСЗО Mars.