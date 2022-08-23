Die Welt: решение о политкурсе Зеленского принимают в США, ФРГ и Франции

Решение о том, какого политического курса стоит придерживаться президенту Украины Владимиру Зеленскому, принимают лидеры США, Германии и Франции, заявил обозреватель Die Welt Кристоф Шлиц.

«Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский», — написал он.

Автор материала подчеркнул, что без финансовой и военной поддержки со стороны западных стран Украина была бы совершенно беспомощна. При этом, по словам Шлица, у Запада нет какой-то единой стратегии по конфликту на Украине: в США продолжают снабжать Киев оружием, в то время как Франция и ФРГ пытаются склонить украинскую сторону к переговорам с Москвой.

Он добавил, что такая ситуация усугубляет обстановку на Западе, где растёт недовольство среди граждан из-за санкционной политики, которая никак не влияет на Россию.

«Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия всё более маловероятными», — заключил обозреватель.

Ранее экс-глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского прекратить выдачу виз гражданам России может стать причиной раскола в Европейском союзе.

Турецкий экономист Эрдал Карагель отметил, что Европа уже «расколота надвое» из-за зависимости стран ЕС от российского природного газа и требования России оплачивать поставки энергоносителей в рублях.