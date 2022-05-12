Турецкий экономист Карагель заявил о «расколе» Европы из-за вопроса поставок газа из России

Турецкий экономист Эрдал Карагель заявил, что Европа «расколота надвое» из-за зависимости стран ЕС от российского природного газа и требования России оплачивать поставки энергоносителей в рублях. Об этом он написал в колонке для Yeni Safak.

Он обратил внимание, что зависимость стран ЕС от природного газа составляет около 40%. Экономист добавил, что при этом «многие страны полностью зависят от России». В связи с этим между ними сохраняются разногласия по поводу решения этой проблемы, отмечает Карагель.

Также он обратил внимание, что европейские страны не приняли окончательного решения касательно требования России оплачивать поставки энергоносителей в рублях.

«Иными словами, Европа расколота надвое», — заключил он.

Ранее N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера сообщал, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.