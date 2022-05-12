Турецкий экономист Карагель заявил о «расколе» Европы из-за вопроса поставок газа из России
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Он обратил внимание, что зависимость стран ЕС от природного газа составляет около 40%. Экономист добавил, что при этом «многие страны полностью зависят от России». В связи с этим между ними сохраняются разногласия по поводу решения этой проблемы, отмечает Карагель.
Также он обратил внимание, что европейские страны не приняли окончательного решения касательно требования России оплачивать поставки энергоносителей в рублях.
«Иными словами, Европа расколота надвое», — заключил он.
Ранее N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера сообщал, что прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест.