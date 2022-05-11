N-TV: без российского газа ФРГ может потерять 500 тысяч рабочих мест

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Прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей 500 тыс. рабочих мест. Об этом пишет N-TV со ссылкой на экономиста Ахима Тругера.
N-TV: без российского газа ФРГ может потерять 500 тысяч рабочих мест
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

По его мнению, эмбарго на российский газ приведёт к глубокой рецессии и обвалу немецкой экономики.

«Согласно большинству подсчётов, конец поставок газа из России приведёт к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тыс. рабочих мест», — приводит издание слова Тругера.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.

Она заверила, что это «навсегда».

Подробнее — в материале ИноТВ.

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