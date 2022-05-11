N-TV: без российского газа ФРГ может потерять 500 тысяч рабочих мест
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По его мнению, эмбарго на российский газ приведёт к глубокой рецессии и обвалу немецкой экономики.
«Согласно большинству подсчётов, конец поставок газа из России приведёт к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тыс. рабочих мест», — приводит издание слова Тругера.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей.
Она заверила, что это «навсегда».
Подробнее — в материале ИноТВ.