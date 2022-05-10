Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия сокращает «до нуля» зависимость от российских энергоносителей. Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции в Киеве.

По её словам, в Берлине поняли, что «экономическая зависимость не ведёт к безопасности».

«Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля», — приводит слова министра РИА Новости.

Также Бербок утверждает, что «это навсегда».

Ранее в Союзе промышленников Австрии сообщили об опасности эмбарго на российскую нефть, так как новые санкции приведут к рекордному росту цен на энергоносители.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что эмбарго на газ из России имело бы серьёзные последствия для Германии и Европы.