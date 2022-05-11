N-TV: без российского газа Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест

10:24
Резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей
Российский кабмин сообщил, что резервный фонд правительства России увеличится на 791,6 млрд рублей за счёт дополнительных нефтегазовых доходов за 2022 год.
10:18
Помощник Кадырова Алаудинов заявил о блокировке остатков ВСУ, выбитых из Рубежного
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что остатки украинских войск, выбитых из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря».
10:07
В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлили до 25 мая
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что «жёлтый» уровень террористической опасности продлили в регионе до 25 мая.
10:05
Капризов возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2022
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вышел на первое место по количеству голов в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
10:03
Горелкин: работы по восстановлению RUTUBE находятся в завершающей стадии
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что работы по восстановлению видеохостинга RUTUBE после кибератаки находятся в завершающей стадии.
10:00
Степанова показала критиковавшего её Кристиансена в футболке с Путиным
Олимпийская чемпионка 2022 года по лыжным гонкам Вероника Степанова ответила норвежскому биатлонисту Ветле Шосте Кристиансену, который осудил её за выступление в Кремле.
09:54
В ДНР заявили об эвакуации из Мариуполя почти 450 человек за сутки
За сутки, с 08:00 10 мая до 08:00 11 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района ДНР эвакуированы 447 человек, включая 74 ребёнка.
09:52
Минобороны России показало видео боевой работы подразделений ВДВ на Украине
Министерство обороны Российской Федерации показало видео боевой работы подразделений ВДВ в ходе российской спецоперации на Украине.
09:52
Бочкарёв: строительство электродепо «Южное» завершено на 21%
Строительство электродепо «Южное» в районе Братеево завершено на 21%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
09:52
Совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение россиян
Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) собирается лишить Уимблдон рейтинговых очков, если не будет снят запрет на участие россиян и белорусов в турнире.
09:50
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининграде в канун 9 Мая
В Калининграде задержан сторонник «Правого сектора»*, готовивший теракт в канун Дня Победы, сообщили в ЦОС ФСБ.
09:44
Госдеп США прокомментировал ситуацию в Шри-Ланке
В Государственном департаменте США высказались о ситуации в Шри-Ланке и привлечении военных к наведению порядка в стране.
09:40
Годовая инфляция в Германии по итогам апреля достигла рекордного показателя
Инфляция в Германии по итогам апреля в годовом выражении по окончательной оценке ускорилась до 7,4%. Месяцем ранее инфляция была на уровне в 7,3%.
09:39
Врач-эндокринолог Козлова рассказала о рисках избыточной массы тела
Врач-эндокринолог Ирина Козлова рассказала о рисках избыточной массы тела.
09:36
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
В июне в связи с празднованием Дня России россиян ожидают длинные выходные.
09:36
Тарасенко установил новый рекорд «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко стал автором самого быстрого дубля со старта периода в матче плей-офф в истории своего клуба.
09:31
ЛНР и Россия обсуждают восстановление разрушенных городов в Донбассе
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что республиканские и российские власти обсуждают возможные пути восстановления городов, разрушенных в Донбассе.
09:28
МЧС Свердловской области: смог в Екатеринбурге возник по причине природного пожара
В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что причиной смога, который накрыл Екатеринбург утром 11 мая, стал природный пожар в Березовском городском округе.
09:24
Путин в поздравлении Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями
Президент России Владимир Путин в поздравлении главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину с Днём ДНР выразил уверенность в победе общими усилиями.
09:19
Экономист Зубец перечислил факторы укрепления рубля
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
09:16
Президент Аргентины заявил о негативном влиянии на мир антироссийских санкций
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что экономические санкции Запада против России имеют крайне негативное влияние на весь мир.
09:15
Тарасенко вышел на восьмое место по числу голов в Кубке Стэнли среди россиян
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поднялся на восьмое место в списке лучших российских снайперов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:13
СК России даст оценку обстрелам ВСУ городов Донецкой Народной Республики
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить факты обстрела 9 и 10 мая украинской стороной Донецка, Горловки и Докучаевска, в результате которых четверо мирных жителей погибли, 17 получили ранения разной степени тяжести.
09:11
ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с октября 2020 года
Народный банк (Центробанк) Китая понизил курс юаня к доллару на 156 пунктов — до 6,7290 юаня за единицу американской валюты.
09:08
Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника Освободителям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент в Риге с цветами возле памятника Освободителям.
09:03
Захарова заявила о контактах с Украиной в рамках переговорного процесса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной, заявила, что контакты осуществляются.
09:01
В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильным ветром.
08:59
В «Барселоне» рассказали о состоянии Араухо, потерявшего сознание во время матча
В «Барселоне» выступили с заявлением по поводу состояния защитника команды Рональда Араухо, который потерял сознание во время матча 36-го тура испанской футбольной Примеры с «Сельтой».
08:56
Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С
Министерство обороны России показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С.
08:51
«Финикс» разгромил «Даллас» в матче плеф-офф НБА, Букер набрал 28 очков
«Финикс Санз» одержал крупную победу над «Даллас Маверикс» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:47
Спасатели МЧС предотвратили распространение пожаров на 1500 домов в Курганской области
Сотрудники МЧС России предотвратили распространение пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и десять социальных объектов в Курганской области.
08:37
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству голов в одной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:32
Захарова высказалась о резолюции сейма Литвы о якобы террористической деятельности России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала экстремистским решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом».
08:26
«Тампа» уступила «Торонто» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Кучерова
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:21
Российские военные привезли жителям Херсона ещё около 10 т гумпомощи
Российские военнослужащие привезли жителям Херсона ещё около 10 т гуманитарной помощи.
08:10
Хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Миннесоту» в пятом матче плей-офф НХЛ
«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Миннесота Уайлд» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:08
Внутренний долг Японии достиг новой исторической отметки
Размер внутреннего долга Японии, так называемый долгосрочный долг, достиг новой исторической отметки.
07:57
Украинская армия открыла огонь из РСЗО «Град» по Ясиноватой
ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
07:52
Страны Латинской Америки подпишут соглашение об упрощении таможни
В мае 11 латиноамериканских государств подпишут соглашение об упрощении таможенных процедур.
07:42
Япония разрешит въезд в страну небольшим тургруппам
В Японии намерены ослабить антиковидные ограничения и разрешить въезд в страну туристическим группам с небольшим числом участников.
07:30
В Минэнерго предложили урезать льготы на топливо для авиакомпаний
Минэнерго России предложило правительству скорректировать механизм расчётов демпфера для авиакомпаний.
07:21
На Камчатке анонсировали появление улицы Защитников Донбасса
В городе Елизово переименуют улицу Рабочей смены в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, заявили в пресс-службе правительства Камчатского края.
07:06
Финляндия остановила платежи Faberlic и арестовала имущество главреда МК
Власти Финляндии в рамках санкций ЕС приостановили платежи, имеющие отношение к компании Faberlic, и арестовали имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева.
06:48
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в регионе до 25 мая.
06:42
Колумбия присоединилась к американской лунной программе Artemis
Колумбия подписала с NASA соглашение о присоединении республики к лунной программе США Artemis.
06:31
Во Франции призвали к прозрачности в вопросах поставок вооружения на Украину
Член Национального собрания Франции Себастьян Надо обратился к министру обороны страны Флоранс Парли по поводу поставок вооружения на Украину. Депутат попросил предоставить точные данные о переданной технике и потраченных суммах. RT ознакомился с письмом.
06:24
Власти Новой Зеландии объявили о новых антироссийских санкциях
Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута объявила о введении новых санкций против ряда россиян и организаций из-за ситуации на Украине.
06:07
В Красноярском крае задержали трёх человек в рамках дел о пожарах
Трое сотрудников ПАО «Россети-Сибирь» — «Красноярскэнерго» задержаны в рамках уголовных дел по причинению смерти по неосторожности при пожарах в Красноярском крае, заявили в региональном главке Следственного комитета России.
06:00
Милонов предложил вести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в Россию западных компаний
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить специальный рабочий режим для вернувшихся на российский рынок западных компаний с целью мониторинга цен на их продукцию. Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова имеется в распоряжении RT.
05:41
Число погибших при пожарах в Красноярском крае возросло до восьми
Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае возросло до восьми человек, следует из заявления пресс-службы регионального главка СК.