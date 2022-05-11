N-TV: без российского газа Германия может потерять 500 тысяч рабочих мест

Прекращение поставок российского газа может обернуться для Германии потерей полумиллиона рабочих мест, пишет N-TV, ссылаясь на слова экономиста Ахима Тругера. По его мнению, эмбарго на российский газ приведёт к глубокой рецессии и обвалу немецкой экономики.

Немецкий экономист Ахим Тругер опасается, что Германию будет ждать экономический обвал в случае прекращения поставок газа из России, пишет N-TV. «Согласно большинству подсчётов, конец поставок газа из России приведёт к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест», — приводит издание слова Тругера.

Как отмечает N-TV, Тругер поддержал приоритет газоснабжения для частных домохозяйств и социально важных объектов. При этом он отметил, что сокращения потребления неизбежны и для частных клиентов. В частности, речь идёт о менее интенсивном отоплении и сокращении потребления горячей воды.

Экономист также обратил внимание на опасность инфляции, пишет N-TV. Впрочем, по мнению Тругера, инфляционная спираль начнёт замедляться. «Однако этот процесс растянется на долгое время. Завышенная инфляция будет сохраняться вплоть до 2023 года», — отметил Тругер. По его мнению, стабилизировать ситуацию может разумная денежная политика со стороны ЕЦБ.