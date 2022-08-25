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Spiegel: иностранные наёмники разочаровались в командовании ВСУ

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Иностранные наёмники выразили сильное разочарование в украинском командовании, которое злоупотребляет властью и демонстрирует признаки непрофессионализма, пишет Der Spiegel.
Spiegel: иностранные наёмники разочаровались в командовании ВСУ
  • AP

По словам одного из наёмников, командиры ВСУ могут отправить иностранных военнослужащих на передовую без предварительной подготовки, а также без подкрепления.

Кроме того, командование, как отметили наёмники, не заботится об эвакуации иностранных бойцов из опасных районов. 

Также, по информации наёмников, командиры ВСУ превышают должностные полномочия. Например, они зарабатывают за счёт торговли оружием, а также занимаются грабежом.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал наёмник из Канады, чьи слова подтвердил французский военнослужащий, также воевавший в рядах ВСУ.

Именно поэтому, констатировали в статье, некоторые иностранные наёмники больше не хотят сотрудничать с ВСУ.

Ранее австралийский наёмник Мэтт Ро в интервью The Guardian заявил, что Вооружённые силы Украины отправляют на передовую неподготовленных новобранцев.

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