Балицкий: власти Запорожской области готовы обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

«Мы готовы к приёму миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию, чтобы они могли оценить реальную ситуацию, осмотреть места прилётов и убедиться, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, что на станции не размещено оружие, тем более тяжёлое», — заявил Балицкий.

Он подчеркнул, что главный вопрос заключается в том, готова ли украинская сторона обеспечить режим тишины на время пребывания миссии.

27 августа стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Ещё несколько боеприпасов разорвалось вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находятся узел хранения свежего ядерного топлива компании «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

Как в эфире канала «Россия 1» заявила представитель российского МИД Мария Захарова, Россия исходит из того, что инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от того, какие деструктивные действия в отношении станции предпринимает Киев.