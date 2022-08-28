Захарова: исходим из того, что МАГАТЭ посетит ЗАЭС вне зависимости от действий Киева

Россия исходит из того, что инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от того, какие деструктивные действия в отношении станции предпринимает Киев, заявила представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «России 1».

«Исходим из того, что она (инспекция МАГАТЭ. — RT) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит, и все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а терроризма», — сказала дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Как подчеркнула Захарова, то, что «киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС», — это ядерный терроризм.

«Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — подчеркнула она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

27 августа стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Ещё несколько боеприпасов разорвалось вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находятся узел хранения свежего ядерного топлива компании «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.