Гросси: миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
«День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС», — написал Гросси в Twitter.
Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Украины в Европе.
Миссия прибудет на ЗАЭС на текущей неделе, отметил Гросси.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность.