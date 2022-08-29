Гросси: миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«День настал, миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС», — написал Гросси в Twitter.

Он подчеркнул необходимость обеспечения безопасности крупнейшего ядерного объекта Украины в Европе.

Миссия прибудет на ЗАЭС на текущей неделе, отметил Гросси.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить им полную безопасность.