Рогов: в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ пострадали семь человек
«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара... достигло семи человек», — написал Рогов в Telegram.
По его словам, пять человек получили лёгкие ранения, двое — тяжёлые.
Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.
Также вечером 28 августа в администрации Энергодара сообщили, что российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработавшего ядерного топлива.