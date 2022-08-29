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Рогов: в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ пострадали семь человек

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Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны украинских военных пострадали семь человек.

«Количество пострадавших в результате вечернего обстрела Энергодара... достигло семи человек», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, пять человек получили лёгкие ранения, двое — тяжёлые.

Вечером 28 августа украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области.

Также вечером 28 августа в администрации Энергодара сообщили, что российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработавшего ядерного топлива.

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