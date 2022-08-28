Власти Энергодара: украинские военные обстреляли жилые районы города

Украинские военные обстреляли жилые районы Энергодара Запорожской области, сообщает пресс-служба администрации города.

«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара. Сообщается о взрывах в городе, экстренные службы собирают информацию о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Также вечером 28 августа в администрации Энергодара сообщили, что российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработавшего ядерного топлива.