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Администрация Энергодара: над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе

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В администрации Энергодара сообщили, что российские военные сбили над Запорожской АЭС дрон-камикадзе ВСУ, целью которого было хранилище отработавшего ядерного топлива.
Администрация Энергодара: над Запорожской АЭС сбит украинский дрон-камикадзе
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Военнослужащие ВС России сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полёта барражирующего боеприпаса», — рассказал представитель администрации РИА Новости.

По его словам, крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.

27 августа стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Ещё несколько боеприпасов разорвалось вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива и спецкорпуса №2, где находятся узел хранения свежего ядерного топлива компании «ТВЭЛ» и хранилище твёрдых радиоактивных отходов.

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