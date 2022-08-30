«Киев ждёт разочарование»: как визит миссии МАГАТЭ может повлиять на ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Москва ожидает, что выводы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), касающиеся обстановки на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), будут объективными и лишёнными политической окраски. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, экспертам в оценке ситуации следует исходить из профессиональных навыков и компетенций. Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, делегация прибудет на объект в течение недели. Между тем в Киеве уже выразили пожелание, чтобы специалисты агентства признали за РФ нарушение ядерных протоколов. Эксперты считают, что украинским властям невыгодно присутствие неангажированных наблюдателей на ЗАЭС, так как это разрушит конструируемый ими образ России-агрессора.

В Москве рассчитывают, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет руководствоваться принципом объективности при оценке ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и сделает выводы, «лишённые политической окраски». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Выводы работы этой миссии не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь политической окраски. Они должны быть объективными», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат подчеркнула, что экспертам следует оценивать ситуацию, опираясь на свои профессиональные навыки и компетенции. Захарова предупредила, что Запад в последнее время пытается перехватить инициативу в вопросе визита делегации и исказить ситуацию вокруг него.

«Со стороны западных стран слышим абсолютно неадекватные, не соотносящиеся с действительностью оценки того, что происходит. Многие из них делают вид, что много недель якобы уговаривают Российскую Федерацию на то, чтобы эта миссия состоялась, или делают вид, что они наконец сломили сопротивление Москвы на этот счёт. Это абсолютная неправда, это переиначивание с ног на голову», — заявила она.

Так, группа директоров по нераспространению ядерного оружия стран G7 поприветствовала 29 августа лишь действия гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, умолчав, что визит был инициирован и в основном прорабатывался Москвой.

Помощь в пути

Делегация МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС до конца нынешней недели. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в своём Twitter.

«Этот день настал: миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожью уже в пути. Мы должны обеспечить ядерную и физическую безопасность крупнейшего на Украине и в Европе ядерного объекта. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — заявил Гросси.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние украинские правительственные документы, миссия будет работать с 31 августа по 3 сентября.

Делегация состоит из примерно полутора десятка специалистов, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности, рассказал в комментарии РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, экспертов также сопровождает большая команда сотрудников ООН, отвечающих за вопросы логистики и безопасности. Дипломат подчеркнул, что посещение станции миссией МАГАТЭ «позволит развеять многочисленные спекуляции» о неблагополучном положении дел на ЗАЭС.

«Как мы понимаем, генеральный директор намерен оставить несколько человек на станции на постоянной основе», — сообщил Ульянов.

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По данным газеты The New York Times, которая ознакомилась со списком состава миссии, среди делегатов, помимо главы агентства Рафаэля Гросси, будут эксперты из таких стран, как Литва, Польша, Сербия, Китай, Франция, Италия, Албания, Иордания, Мексика и Северная Македония. Американские и британские специалисты не заявлены.

Ранее о возможности учредить постоянную миссию на Запорожской АЭС говорил сам Рафаэль Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

«Нужно чётко установить параметры миссии и в конечном счёте обеспечить постоянное присутствие сотрудников агентства на объекте», — заявил он.

При этом гендиректор МАГАТЭ отметил, что в процессе организации визита возникли некоторые трудности с согласованием маршрута миссии, так как это необходимо было делать «в координации с обеими странами, что в нынешних обстоятельствах сложно».

Так, российская сторона усомнилась, что Украина сможет гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ. Как пояснил журналистам 16 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, для этого миссии придётся пересечь линию фронта, где непредсказуемо могут себя повести украинские вооружённые формирования.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Andrew Kravchenko

Однако в Киеве категорически заявили, что делегация должна прибыть на объект только со стороны подконтрольной ему территории. В противном случае экспертов больше не допустят в страну.

«Мы знаем, что были, скажем так, предложения, чтобы представители МАГАТЭ ехали из оккупированного Крыма. Мы сказали: если это произойдёт, то больше МАГАТЭ к нам не приедет согласно нашему законодательству», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции по итогам саммита «Крымская платформа» 23 августа.

Миссия необходима

В Кремле поприветствовали выезд делегации в сторону Запорожской АЭС, подчеркнув, что Россия заинтересована в инспекции.

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«Мы давно ждали эту миссию, считаем её необходимой», — подчеркнул в комментарии журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также призвал международное сообщество оказать давление на украинскую сторону, чтобы та прекратила обстрелы ЗАЭС и прилегающие территории. По его словам, Россия со своей стороны обеспечит всю необходимую безопасность экспертов с учётом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. При этом пресс-секретарь подтвердил, что миссия МАГАТЭ прибудет с подконтрольной Киеву территории.

В свою очередь, в Киеве в преддверии визита делегации уже начинают выдвигать требования к ней. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Стокгольме 29 августа подчеркнул, что в Киеве от экспертов ждут конкретных выводов.

«Мы ожидаем от миссии чёткой констатации фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности», — заявил он.

Он также обвинил Россию в попытке легитимизировать своё присутствие на Запорожской АЭС.

Эмблема МАГАТЭ

globallookpress.com

© Sascha Steinach/www.imago-images.de

Между тем власти Запорожской области высказали мнение, что Киев может попытаться создать препятствия для посещения ЗАЭС делегацией МАГАТЭ.

«Думаю, киевский режим сделает всё, найдёт любой предлог, чтобы представители МАГАТЭ не смогли приехать. Украине этот визит невыгоден — нечем будет спекулировать», — сказал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью РИА Новости.

Политик уточнил, что власти региона со своей стороны готовы оказать миссии любое содействие, обеспечив ей полную безопасность и доступ на станцию, чтобы эксперты смогли оценить реальную ситуацию и с какой стороны ведутся обстрелы объекта.

«Главный вопрос заключается в том, готова ли Украина обеспечить режим тишины на время пребывания миссии», — отметил Балицкий.

Примечательно, что, несмотря на сообщения о том, что миссия МАГАТЭ уже направилась в сторону ЗАЭС, украинские власти не перестают обстреливать станцию. Так, в Минобороны РФ заявили 29 августа, что в непосредственной близости от периметра атомной станции разорвалось два снаряда, выпущенных украинской артиллерией. Помимо этого, военно-гражданская администрация (ВГА) города Энергодар, на территории которой находится ЗАЭС, сообщила, что украинские военные ведут артиллерийский обстрел вплотную к энергоблокам станции, а один из снарядов попал в крышу спецкорпуса.

Также член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов.

«Вот-вот станет очевидным»

Опрошенные RT эксперты сходятся во мнении, что Киев в действительности не заинтересован в визите миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, так как это связывает ему руки.

«Киеву невыгодно присутствие неангажированных наблюдателей. Это рушит конструируемый образ России-агрессора. Вот-вот станет очевидным, кто на самом деле ведёт обстрел ядерного объекта, и у технических экспертов не будет «компромиссного» мнения, которое пытались продвигать в западной прессе: якобы обстрелы АЭС не запрещены конвенциями и такие атаки оправданы», — пояснила в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

Кроме того, у членов делегации будет возможность напрямую пообщаться и с сотрудниками ЗАЭС, и с местными жителями, чтобы побольше узнать, как на самом деле выглядит «освобождение» в исполнении киевских властей, заметила она. При этом эксперт высказала сомнение, что украинская сторона осмелится на какие-нибудь откровенные провокации во время визита МАГАТЭ.

«Все дипломатические и недипломатические попытки не допустить приезд международных наблюдателей Киев уже осуществил, и теперь его ждёт разочарование, что отнюдь не по всем вопросам и отнюдь не весь Запад будет плясать под украинскую дудку», — сказала Федосова.

На территории ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

С её точкой зрения согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, если миссия МАГАТЭ доберётся до АЭС, то Киеву будет чрезвычайно сложно скрыть свидетельства своей преступной деятельности.

«Однако попытаться отстоять интересы Киева в делегации могут представители таких стран, как Польша и Литва. Остальных участников, кроме Сербии и Китая, тоже сложно назвать непредвзятыми, учитывая, что все они или представители стран НАТО, или союзники блока», — предположил аналитик.

Тем более что сейчас активно раскручивается информационная кампания, цель которой — представить всё так, будто бы именно Россия была противницей визита МАГАТЭ на атомную станцию, напомнил Шаповалов.

«Запад пустил в ход свою традиционную политику по дезинформации и запудриванию мозгов мировой общественности, чтобы навязать ей альтернативную картинку происходящего, на которой якобы миролюбивые западные политики предотвращают катастрофу. Но в реальности всё с точностью наоборот: Запад — пособник Киева в преступлениях», — подчеркнул Шаповалов.

Виктория Федосова считает, что, несмотря на неоднозначный состав делегации МАГАТЭ, её визит на ЗАЭС может благотворно повлиять на ситуацию вокруг объекта.

«На станции будут находится постоянные наблюдатели, а это значит, что тема провокаций может быть закрыта. И Киеву не стоит ждать каких-то политических или военных уступок. Эксперты смогут адекватно оценить ситуацию, и Россия продолжит обеспечивать безопасность станции своими силами», — резюмировала она.