В МИД России выразили надежду, что МАГАТЭ сделает объективные выводы о ситуации на ЗАЭС

Российская сторона надеется, что выводы делегации МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую АЭС будут объективными и непредвзятыми. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выводы работы этой миссии (МАГАТЭ. — RT) не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными», — приводит РИА Новости её слова.

Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что делегация МАГАТЭ состоит из профессионалов своего дела.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через подконтрольную украинским военным зону.