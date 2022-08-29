В МИД России выразили надежду, что МАГАТЭ сделает объективные выводы о ситуации на ЗАЭС
- РИА Новости
«Выводы работы этой миссии (МАГАТЭ. — RT) не должны быть спрогнозированы кем-то, не должны иметь какой-то политической окраски, они должны быть объективными», — приводит РИА Новости её слова.
Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что делегация МАГАТЭ состоит из профессионалов своего дела.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через подконтрольную украинским военным зону.