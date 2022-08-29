Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС через подконтрольную украинским военным зону

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию через подконтрольную украинским военным зону.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что заезд на эту территорию будет осуществляться из зоны, которая подконтрольна украинским вооружённым силам», — сказал Песков.

Он отметил, что в этой зоне безопасность членов миссии будет обеспечиваться украинской стороной.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия обеспечит всю необходимую безопасность миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС на подконтрольной ей территории.