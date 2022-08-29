Песков: Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной ей территории
- РИА Новости
«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, будет обеспечиваться вся необходимая безопасность с учётом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной этой территории», — заявил Песков.
Он также отметил, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, которая подвергает Европейский континент опасности, обстреливая Запорожскую АЭС и прилегающие территории.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси направляется на Запорожскую АЭС.