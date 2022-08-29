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Песков: Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной ей территории

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит всю необходимую безопасность миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС на подконтрольной ей территории.
Песков: Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной ей территории
  • РИА Новости

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, будет обеспечиваться вся необходимая безопасность с учётом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной этой территории», — заявил Песков.

Он также отметил, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, которая подвергает Европейский континент опасности, обстреливая Запорожскую АЭС и прилегающие территории.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси направляется на Запорожскую АЭС.

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