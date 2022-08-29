Песков: Россия обеспечит безопасность миссии МАГАТЭ на подконтрольной ей территории

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит всю необходимую безопасность миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС на подконтрольной ей территории.

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, будет обеспечиваться вся необходимая безопасность с учётом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной этой территории», — заявил Песков.

Он также отметил, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, которая подвергает Европейский континент опасности, обстреливая Запорожскую АЭС и прилегающие территории.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси направляется на Запорожскую АЭС.