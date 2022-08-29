Постпред России в Вене заявил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС
- РИА Новости
«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС», — приводит РИА Новости его слова.
Ульянов добавил, что в составе делегации около «полутора десятков сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью».
Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС.