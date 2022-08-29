Постпред России в Вене заявил, что миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что миссия МАГАТЭ во главе с главой организации Рафаэлем Гросси направляется на Запорожскую АЭС.

«Долгожданная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором господином Рафаэлем Мариано Гросси в данный момент находится в пути на Запорожскую АЭС», — приводит РИА Новости его слова.

Ульянов добавил, что в составе делегации около «полутора десятков сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью».

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации направляется на Запорожскую АЭС.