В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, сопроводив запись фотографиями повреждённой крыши.

«Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал Рогов.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных будет сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме.

Как отметили в Кремле, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую атомную электростанцию через подконтрольную украинским военным зону.