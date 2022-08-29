Балицкий: последствия возможной аварии на ЗАЭС будут сопоставимы с Чернобылем и Фукусимой
«В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме», — заявил Балицкий.
Он напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе.
Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.
Постпредство России при Совбезе ООН распространило в Совете безопасности свидетельства обстрела 25 августа украинскими войсками Запорожской АЭС.