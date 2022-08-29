Балицкий: последствия возможной аварии на ЗАЭС будут сопоставимы с Чернобылем и Фукусимой

Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных будет сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Такое мнение в интервью РИА Новости выразил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме», — заявил Балицкий.

Он напомнил, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе.

Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Постпредство России при Совбезе ООН распространило в Совете безопасности свидетельства обстрела 25 августа украинскими войсками Запорожской АЭС.