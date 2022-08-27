Россия представила в Совбезе ООН доказательства обстрела Запорожской АЭС военными ВСУ

Постпредство России при Совбезе ООН распространило в Совете безопасности свидетельства обстрела 25 августа украинскими войсками Запорожской АЭС.

Об этом постпредство сообщило в своих соцсетях.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны России об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим уточняется, что уровень радиации на энергоблоках контролируется и остаётся в пределах нормы.

Ранее стало известно, что в результате очередного обстрела ВСУ четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.