Под обстрелами ВСУ: зачем МАГАТЭ планирует учредить постоянную миссию на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключил, что поездка миссии агентства на Запорожскую АЭС может положить начало постоянному присутствию её экспертов на станции. В то же время силы украинского режима продолжают обстрел крупнейшего в Европе ядерного объекта. В МИД России заявили, что Киев старается сорвать визит инспекторов агентства на станцию, а в ООН закрывают глаза на то, что главная опасность для АЭС исходит от сил киевского режима. Эксперты отмечают, что МАГАТЭ не контролирует ситуацию на станции, а риск ядерной катастрофы сохраняется из-за попустительства коллективного Запада, поощряющего преступные действия ВСУ.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может потенциально принять постоянный характер с присутствием экспертов агентства на станции. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

При этом он обратил внимание на то, что визит инспекторов МАГАТЭ на станцию сопряжён с трудностями.

«Миссия это непростая. Во-первых, есть тот простой факт, что необходимо сначала прибыть на место, а это уже трудно — речь ведь о зоне боевых действий. Я успел дважды побывать на Украине (ездил в Чернобыль и на юг страны), но здесь речь об объекте, который находится непосредственно в зоне боевых действий», — пояснил Гросси в интервью французской радиостанции RFI.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что для миссии на ЗАЭС необходимо обеспечить безопасность её маршрута, «и делать это нужно в координации с обеими странами, что в нынешних обстоятельствах сложно».

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Приходится заручаться поддержкой ООН — на место нас должна будет доставить её бронетехника. Но это всё логистика, а есть ещё и технический уровень: нужно чётко установить параметры миссии и в конечном счёте обеспечить постоянное присутствие сотрудников агентства на объекте», — подчеркнул Рафаэль Гросси.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия агентства может посетить ЗАЭС уже в начале следующей недели.

«Ядерный произвол»

Заявления гендиректора МАГАТЭ по поводу возможной миссии на ЗАЭС прозвучали в тот же день, когда силы киевского режима в очередной раз обстреляли станцию. В администрации города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, сообщили о четырёх попаданиях снарядов в район хранилища радиоактивных изотопов.

Отмечается также, что инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб причинён не был, радиационный фон после обстрела остаётся в норме.

В Минобороны РФ сообщили, что российским военным удалось уничтожить одну из американских гаубиц, при помощи которой ВСУ пытались поразить ЗАЭС.

«Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населённого пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Российские военные в Энергодаре

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В МО РФ также рассказали, что за прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли Запорожскую АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

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«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и ещё один — в районе специального корпуса №1», — отметили российские военные.

На фоне обстрелов и заявления директора МАГАТЭ в Москве обратили внимание на то, что киевский режим прилагает максимальные усилия к тому, чтобы сорвать визит миссии агентства на Запорожскую АЭС. В частности, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская сторона делает всё необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей», — отметила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнула, что необходимо остановить «ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского» и положить конец обстрелам станции.

«Это становится всё более актуальным с учётом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать всё, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект», — констатировала она.

Мария Захарова также считает, что секретариат ООН занимает «беспринципную» позицию по обстрелам ЗАЭС. Дипломат подчеркнула, что в организации преднамеренно искажают ситуацию и игнорируют угрозу, которую несут действия киевского режима.

«Спровоцировать Россию»



Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск ещё в марте. Однако в последнее время силы киевского режима регулярно обстреливают территорию станции с использованием РСЗО, тяжёлой артиллерии и беспилотников, повышая риск ядерной техногенной катастрофы.

Западные политики и СМИ при этом утверждают, что ответственность за ситуацию якобы несёт Россия.

На этом фоне нерешённым остаётся вопрос визита на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. В начале июня Россия и агентство согласовали маршрут и график миссии, которую должен был возглавить Рафаэль Гросси. Однако в последний момент поездка была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.

Запорожская АЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

После этого в ООН заявили, что визит инспекторов МАГАТЭ на станцию возможен только через Киев. Позднее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что агентство объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС.

Аналитики, в свою очередь, обращают внимание на то, что, несмотря на заявления Гросси о перманентном присутствии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, вопрос о первом визите инспекторов на станцию по-прежнему остаётся открытым.

«Чтобы определить, нужна ли постоянная миссия, необходима первичная инспекция, получение её выводов и их анализ. До этого обсуждать постоянное присутствие на станции не представляется возможным», — подчеркнул в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Кроме того, неясно, какие функции будет выполнять потенциальная постоянная миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС, подчеркнул аналитик.

«Каковы будут полномочия этой постоянной миссии? Будет ли она подменять руководство станции или её сотрудников, будет ли определять порядок и режим её работы? Или же это будет просто мониторинговая миссия, которая займётся лишь описанием ситуации? Между этими вариантами есть очень существенная разница», — отметил Брутер.

В то же время он уверен, что власти стран Запада прекрасно понимают, кто на самом деле обстреливает ЗАЭС, подвергая её опасности.

«Делается это с согласия и при полной поддержке Вашингтона, для того чтобы поднять ставки. Здесь цель одна: спровоцировать Россию на резкие действия. Очевидно, что пока этого достичь не удалось», — говорит эксперт.

Он не исключил, что из-за продолжающихся обстрелов со стороны сил киевского режима станцию, возможно, придётся законсервировать на время специальной операции. При этом Брутер полагает, что Запад, вовлечённый в этот процесс, будет настаивать на визите инспекции через Киев для того, чтобы использовать его для дальнейшей дезинформации и провокаций.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, со своей стороны, пришёл к выводу, что руководство МАГАТЭ совершенно не заинтересовано в объективной оценке ситуации на ЗАЭС.

«Агентство делает всё, чтобы затянуть эту историю. Никакие конкретные решения не принимаются, только плодятся различные заявления о возможных сценариях. Причём МАГАТЭ никак не контролирует эту ситуацию», — подчеркнул Михайлов в беседе с RT.

Он добавил, что коллективный Запад постоянно покрывает Киев, отказываясь смотреть на проблему с позиции, отличной от проукраинской.

«Пока Запад прикрывает преступления Украины, по большому счёту МАГАТЭ не сможет толком ничего добиться. Надавить на Киев агентство тоже не способно, так как на само МАГАТЭ давят из Вашингтона. Как и другие международные организации, оно зависимо от США. В агентстве прекрасно понимают, что задача состоит в том, что нужно дать Киеву время нанести успешный удар по станции, а потом свалить вину за радиоактивное заражение на Россию», — пояснил политолог.

По его словам, Великобритания и США подталкивают режим Зеленского к преступлению, санкционируя обстрелы ЗАЭС.

«Это очень опасная ситуация, и самое опасное в ней — молчаливое согласие других европейских лидеров, которые понимают, что их может накрыть радиоактивное облако. Но они ничего не могут сделать и только тайно звонят Зеленскому, уговаривая его прекратить обстрелы. Поэтому глава МАГАТЭ ничего не решает без основных участников этой ситуации. В Вашингтоне должны прекратить провоцировать Киев на обстрел станции, а европейские лидеры должны начать отстаивать свои интересы, а не поддакивать Вашингтону», — заключил Михайлов.