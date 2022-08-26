ВСУ вновь открыли огонь по Запорожской АЭС

Власти Энергодара заявили, что украинские военные вновь открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попало в район хранилища радиоактивных изотопов.

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — цитирует РИА Новости представителя администрации города.

Уточняется, что радиационный фон на АЭС после нового удара Киева остаётся в норме. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинён.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину.