ВСУ вновь открыли огонь по Запорожской АЭС
- AFP
- © Andrey BORODULIN
«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — цитирует РИА Новости представителя администрации города.
Уточняется, что радиационный фон на АЭС после нового удара Киева остаётся в норме. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинён.
Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину.