военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ вновь открыли огонь по Запорожской АЭС

Короткая ссылка
Власти Энергодара заявили, что украинские военные вновь открыли огонь по Запорожской АЭС, четыре снаряда попало в район хранилища радиоактивных изотопов.
ВСУ вновь открыли огонь по Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — цитирует РИА Новости представителя администрации города.

Уточняется, что радиационный фон на АЭС после нового удара Киева остаётся в норме. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинён.

Ранее член главного совета Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные перебили последнюю линию передачи электричества с Запорожской АЭС на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить