Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«Российская сторона делает всё необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей», — отметила Захарова.
По её словам, необходимо остановить «ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского» и положить конец обстрелам станции.
«Это становится всё более актуальным с учётом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать всё, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект», — добавила она.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.