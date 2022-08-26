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Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев делает всё, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
  • © МИД России

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Российская сторона делает всё необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей», — отметила Захарова.

По её словам, необходимо остановить «ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского» и положить конец обстрелам станции.

«Это становится всё более актуальным с учётом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать всё, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект», — добавила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

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