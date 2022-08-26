Захарова заявила о планах Киева сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев делает всё, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«Российская сторона делает всё необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей», — отметила Захарова.

По её словам, необходимо остановить «ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского» и положить конец обстрелам станции.

«Это становится всё более актуальным с учётом того, что украинские войска прямо сейчас наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. Получается, что киевский режим продолжает делать всё, чтобы сорвать поездку МАГАТЭ на объект», — добавила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о своей приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.