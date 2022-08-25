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Полянский высказался относительно возможной даты визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» высказался относительно возможной даты визита экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По его словам, эксперты организации могут посетить станцию в конце августа — начале сентября.

Заместитель постпреда также подчеркнул, что относится с оптимизмом к организации визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС.

«К чему она приведёт — трудно сказать, я не уверен, что МАГАТЭ будет давать оценки, которые, может быть, кто-то от них ждёт», — цитирует его ТАСС.

Полянский также отметил, что задача миссии МАГАТЭ состоит в оценке состояния станции и ситуации с её безопасностью.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил о приверженности скорейшей отправке экспертной миссии агентства на Запорожскую АЭС.

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