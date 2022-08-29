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Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси отправилась из столицы Австрии на Запорожскую АЭС.
Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС
  • РИА Новости

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию, в состав которой входят Рафаэль Гросси, группа экспертов и инспекторов, отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы содействовать обеспечению ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС на Украине», — говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится свежее топливо для реакторов станции.

Как отметили в Кремле, миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую атомную электростанцию через подконтрольную украинским военным зону.

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