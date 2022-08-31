ВГА Запорожской области: программа миссии МАГАТЭ на ЗАЭС рассчитана на один день

Программа визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС рассчитана на один день, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

«Что касается приезда... готовы показать места прилетов, осколки... свидетельства граждан, откуда летело, куда попадало. Плюс мы покажем работу станции. Программа визита рассчитана на один день», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Главное в Энергодаре».

Балицкий отметил, что согласно заявлению, эксперты МАГАТЭ планируют ознакомиться с работой станции. По словам главы ВГА региона, для властей Энергодара это «размытое понятие».

Он предположил, что миссия, вероятнее, посетит 5-й и 6-й рабочие реакторы, которые в настоящее время работают на 60% и 80%, а также хранилище отходов и систему охлаждения.

29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси отправилась из столицы Австрии на Запорожскую АЭС.

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация окажет помощь с визитом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.