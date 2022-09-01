Рогов: число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ возросло до пяти

Число раненных из-за удара ВСУ по Энергодару достигло пяти, среди них ребёнок в очень тяжёлом состоянии, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского по меньшей мере двое мирных жителей погибли, пять человек ранены», — написал Рогов в Telegram.

В частности, по его словам, был ранен ребёнок, он находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра.

Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.

ВСУ также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.