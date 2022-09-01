Рогов: число пострадавших при обстреле Энергодара со стороны ВСУ возросло до пяти
- РИА Новости
«В результате обстрела Энергодара боевиками Зеленского по меньшей мере двое мирных жителей погибли, пять человек ранены», — написал Рогов в Telegram.
В частности, по его словам, был ранен ребёнок, он находится в очень тяжёлом состоянии с проникающей травмой бедра.
Ранее сообщалось, что украинские военные с раннего утра 1 сентября обстреливают Энергодар.
ВСУ также ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населённого пункта Васильевка и Запорожской АЭС.