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На ЗАЭС приостановили подачу энергии на подконтрольные Киеву территории

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Подача энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории приостановлена из-за повреждений в результате обстрелов ВСУ, сообщает администрация Энергодара.
На ЗАЭС приостановили подачу энергии на подконтрольные Киеву территории
  • РИА Новости

«Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных Украине, приостановлено в связи с техническими сложностями», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что специалисты ведут работы на ЛЭП, которая была повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов информировал, что украинские войска на протяжении двух часов ведут огонь по Запорожской АЭС.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.

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