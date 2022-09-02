Рогов сообщил об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины
«ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилёта «тяжёлого», — написал он в Telegram.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно.