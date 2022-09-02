военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рогов сообщил об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины

Короткая ссылка
Украинские войска на протяжении двух часов ведут огонь по Запорожской АЭС, заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского! За последние два часа в районе Запорожской АЭС как минимум четыре прилёта «тяжёлого», — написал он в Telegram.

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить