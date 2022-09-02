Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что физическая целостность ЗАЭС была нарушена несколько раз

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно.

Видео с выступлением Гросси опубликовали украинские СМИ, сообщил ТАСС.

По его словам, были осмотрены аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков АЭС и другие элементы.

«Очевидно, что станция и её физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — заявил Гросси.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ побывала на Запорожской АЭС везде, где хотела.

1 сентября МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.