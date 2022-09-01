МАГАТЭ официально подтвердило прибытие своей миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ официально сообщило, что миссия агентства прибыла на Запорожскую атомную электростанцию.

В сообщении организации в Twitter говорится, что миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС с целью проведения «необходимой деятельности в области ядерной безопасности и гарантий».

Ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

Миссия состоит приблизительно из 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, которые занимаются проблематикой ядерной безопасности. Специалистов сопровождают сотрудники ООН, специализирующиеся на вопросах логистики и безопасности.