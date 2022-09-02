В Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов ЗАЭС

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.

«Фиксировали они все показанные нами объекты... Зафиксировали прилёты (в протоколах они есть), попадания, всё мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать — посмотрим, какая будет ситуация», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем, как уточнил Балицкий, в миссии отметили, что не дают оценок боевой ситуации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но он пока не может оценить, случайно или намеренно.