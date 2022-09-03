Рогов: в результате обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ перебита Днепровская ЛЭП
«Перебита Днепровская ЛЭП», — написал он в Telegram.
По его словам, зафиксированы три прилёта в 400 м восточнее станции, а также один прилёт между вторым и третьим энергоблоками.
Рогов также сообщил, что в данный момент ЗАЭС переведена на питание собственных нужд.
Ранее Рогов информировал, что украинские войска на протяжении двух часов ведут огонь по Запорожской АЭС.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что миссия МАГАТЭ зафиксировала в своих протоколах факты обстрелов Запорожской АЭС.