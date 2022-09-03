МО России: в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь ВСУ

В Минобороны России заявили, что в больницах Николаева наблюдается острая нехватка медикаментов из-за потерь украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении.

«Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаева и Николаевской области», — говорится в заявлении.

Уточняется, что также в городе для выявления и задержания возросшего числа дезертиров увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские войска провели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

До этого Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.