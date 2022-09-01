Минобороны России сообщило о продолжении безуспешных попыток наступления ВСУ

Украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В течение суток киевский режим продолжал безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении», — заявил он.

Отмечается, что потери украинских войск за сутки составили более 350 человек. Также уничтожены 31 украинский танк, 22 БМП, 18 других боевых машин и иная техника.

31 августа Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили более 1,7 тыс. украинских военных за двое суток безуспешных атак ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях.