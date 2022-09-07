Захарова заявила, что Запад не может найти внутренних источников для развития и роста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что Запад в настоящее время не может найти внутренних источников для развития и роста.

«Запад не может найти внутренних источников для развития и тем более роста. И каждый раз, когда Запад доходил до этой критической точки, начиналась внешняя агрессия: локально, глобально», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что на настоящий момент проблема заключается в кризисе западной либеральной идеи.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад «забился в истерике» и пытается беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе равноправия и взаимоуважения.