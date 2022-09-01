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Глава МИД России Лавров заявил, что страны Запада «забились в истерике»

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Запад «забился в истерике» и пытается беспрецедентной агрессией компенсировать неспособность вести дела на основе равноправия и взаимоуважения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Глава МИД России Лавров заявил, что страны Запада «забились в истерике»
  • РИА Новости

«Сейчас они (страны Запада. — RT) забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, злобой компенсировать свою собственную неспособность, а если по-честному, своё собственное нежелание вести дела на основе равноправия, взаимного уважения и соблюдения принципов международного права», — заявил Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО.

Он отметил, что происходящие сейчас события не отвечают интересам украинского народа, а нацелены на недопущение сохранения России как самостоятельной силы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.

Он добавил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.

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