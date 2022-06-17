Путин: многополярность в мире неизбежна

Многополярность в мире неизбежна — в этом выразил уверенность российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Вы знаете, многополярность — она... неизбежна, и когда я говорил о том, что кто-то пытается заморозить международные отношения на уровне 30-летней давности, после развала Советского Союза, я говорил о том, что люди этого не понимают, что движение неизбежно. Рождаются новые центры силы — мощные, перспективные, динамичные, а кому-то это не нравится», — сказал он.

В том числе, по словам Путина, «кому-то не нравится» и рост могущества Китая.

«Я напомню, что по объёму экономики, по паритету покупательной способности Китай стал экономикой номер один в мире. Это факт, это статистика», — констатировал глава государства.

Президент также отметил, что это касается и Индии, в которой интенсивно развивается экономика.

«Премьер-министр Моди — очень прогрессивный человек, смотрит в будущее», — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание и на Индонезию, африканские страны и Латинскую Америку.

«И те, кто хватается за своё мнимое глобальное лидерство во что бы то ни стало, совершают колоссальную ошибку. Это ошибка, которая будет им дорого стоить, у меня нет никаких сомнений», — рассказал Путин.

Президент во время выступления допустил, что из-за санкций против России Европейский союз утрачивает глобальную конкурентоспособность на годы вперёд.