Путин допустил потерю глобальной конкурентоспособности ЕС из-за санкций против России
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«Серьёзные долгосрочные последствия (санкций. — RT) имеет и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден — утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики, причём на годы вперёд», — подчеркнул Путин.
Российский лидер также отметил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на граждан этих стран.