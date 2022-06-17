Путин допустил потерю глобальной конкурентоспособности ЕС из-за санкций против России

Европейский союз утрачивает глобальную конкурентоспособность из-за санкций против России на годы вперёд, заявил президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.

«Серьёзные долгосрочные последствия (санкций. — RT) имеет и рост издержек европейских компаний. Потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден — утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики, причём на годы вперёд», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также отметил, что только прямые потери Евросоюза от санкционной политики могут превысить за год $400 млрд, издержки при этом ложатся на граждан этих стран.