Путин: союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития
«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития», — заявил Путин.
Он отметил, что Россия выступает за широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества в условиях формирования многополярного мира.
RT вёл трансляцию выступления главы государства.
Ранее Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.
Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что истоки нынешнего кризиса заключаются в упадке американоцентричной модели мироустройства.