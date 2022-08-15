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Путин: союзники России не прогибаются перед гегемоном и выбирают суверенный путь развития

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Россия ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития. Об этом в ходе выступления на форуме «Армия-2022» заявил президент России Владимир Путин.

«Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнёров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются. Они выбирают суверенный, самостоятельный путь развития», — заявил Путин.

Он отметил, что Россия выступает за широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества в условиях формирования многополярного мира.

RT вёл трансляцию выступления главы государства.

Ранее Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что истоки нынешнего кризиса заключаются в упадке американоцентричной модели мироустройства.

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