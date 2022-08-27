Лавров заявил о приверженности Москвы принципу суверенного равенства стран
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«Мы твёрдо привержены зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего принципу суверенного равенства государств — и больших, и малых», — цитирует его РИА Новости.
Министр подчеркнул, что Москва категорически отвергает навязанный коллективным Западом неоколониальный порядок, основанный на правилах.
По словам Лаврова, Россия расширяет и углубляет сотрудничество с большинством представителей мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.
Он добавил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.