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Лавров заявил о приверженности Москвы принципу суверенного равенства стран

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Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил о приверженности Москвы принципу суверенного равенства стран
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мы твёрдо привержены зафиксированным в Уставе ООН основополагающим принципам международного общения, прежде всего принципу суверенного равенства государств — и больших, и малых», — цитирует его РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Москва категорически отвергает навязанный коллективным Западом неоколониальный порядок, основанный на правилах.

По словам Лаврова, Россия расширяет и углубляет сотрудничество с большинством представителей мирового сообщества, представляющих более 80% населения планеты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в мире неизбежна.

Он добавил, что Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.

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