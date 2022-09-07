военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова: ЕС обрезал себе все возможности для получения дешёвого и качественного топлива

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что власти Евросоюза обрезали себе все возможности для получения дешёвого и качественного топлива перед зимой.

«Они (европейские политики. — RT) только что сами обрезали себе все возможности для получения нормального, дешёвого и качественного топлива перед зимой», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что сами жители стран ЕС «вынули медийные затычки из ушей» и вышли на улицы.

Ранее в ряде стран ЕС также прошли протесты. Например, 5 сентября в Лейпциге состоялся митинг против политики правительства ФРГ в области цен на электричество и энергоносители, 4 сентября в Кёльне состоялась демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить