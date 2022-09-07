Захарова: ЕС обрезал себе все возможности для получения дешёвого и качественного топлива

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что власти Евросоюза обрезали себе все возможности для получения дешёвого и качественного топлива перед зимой.

«Они (европейские политики. — RT) только что сами обрезали себе все возможности для получения нормального, дешёвого и качественного топлива перед зимой», — заявила Захарова.

При этом она отметила, что сами жители стран ЕС «вынули медийные затычки из ушей» и вышли на улицы.

Ранее в ряде стран ЕС также прошли протесты. Например, 5 сентября в Лейпциге состоялся митинг против политики правительства ФРГ в области цен на электричество и энергоносители, 4 сентября в Кёльне состоялась демонстрация в поддержку России и против поставок оружия Украине, а 3 сентября в центре Праги прошёл крупный антиправительственный митинг из-за недовольства местных жителей мерами властей по борьбе с удорожанием газа и всеобщим ростом цен на товары.