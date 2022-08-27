МО Турции: с 1 августа из украинских портов отгружено более 1 млн тонн зерна

Объём зерна, отгруженного из украинских портов с 1 августа в рамках «продуктовой сделки», составляет 1 043 286 т.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Отгрузка зерна, начавшаяся с отходом первого корабля из Одесского порта Украины 1 августа 2022 года, продолжается быстро, безопасно и планомерно. На сегодняшний день объём перевезённого зерна из украинских портов составляет 1 043 286 т», — говорится в официальном аккаунте министерства в Twitter.

«Продуктовая сделка», которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал продуктовую сделку, заключённую Россией, Украиной, Турцией и ООН в Стамбуле, самым важным достижением на своём посту.