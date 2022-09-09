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Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить зерновую сделку на следующей неделе в Самарканде

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят на следующей неделе в Самарканде зерновую сделку.
Песков: Путин и Эрдоган могут обсудить зерновую сделку на следующей неделе в Самарканде
  • РИА Новости

«Возможен, необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На будущей неделе в Самарканде пройдёт саммит ШОС.

По словам Пескова, «де-факто вывоз российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднён и весьма ограничен».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя не исключил возможность прекращения действия продуктовой сделки с учётом того, что часть договорённостей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

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