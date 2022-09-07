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Небензя не исключил прекращения действия продуктовой сделки

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Постпред России при ООН Василий Небензя не исключил прекращения действия продуктовой сделки с учётом того, что часть договорённостей по обеспечению экспорта из России не выполняется.

«Сделка была заключена на четыре месяца, то есть она заканчивается в ноябре. При нормальной (ситуации. — RT) сделку следует продлить... Учитывая результаты, скорее отсутствие результатов, я не исключаю ничего. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет», — цитирует Небензю ТАСС.

Он подчеркнул, что ни единому судну не удалось ещё вывезти из России зерно в рамках продуктовой сделки.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Запада, связанные  с проведением банковских расчётов, страхованием и транспортировкой грузов, всё ещё мешают экспорту российской сельхозпродукции и удобрений.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, страны Запада не выполняют своих обещаний по исключению из санкций российских зерна и удобрений, из-за чего продовольствие не может попасть на мировые рынки.

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